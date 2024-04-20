لعب 58 ساعة متواصلة.. نيجيري يحطم رقما قياسيا بالشطرنج

في ساحة “التايمز” بمدينة نيويورك، قام بطل الشطرنج النيجيري توندي أوناكويا، البالغ من العمر 29 عاما، بتحطيم الرقم القياسي العالمي في ماراثون الشطرنج، حيث لعب دون توقف لمدة 58 ساعة متتالية.

هدف أوناكويا وراء هذه المحاولة القياسية هو جمع مليون دولار لتعليم الأطفال في أفريقيا، وقد بدأت المحاولة الأربعاء الماضي واستمرت حتى ساعات الصباح الباكر من يوم السبت.

وقد تجاوز أوناكويا الرقم القياسي السابق، الذي كان يبلغ 56 ساعة و9 دقائق و37 ثانية، والذي حققه في عام 2018 هالفارد هوغ فلاتبو وسور فيركينغستاد من النرويج.

خلال الماراثون، لعب أوناكويا مقابل شون مارتينيز، بطل الشطرنج الأمريكي، وفقا لإرشادات موسوعة غينيس للأرقام القياسية. كما حظيت محاولته بدعم كبير عبر الإنترنت وفي المكان الذي أقيمت فيه المباراة، حيث استمتع المشجعون بمزيج من الموسيقى الإفريقية والتشجيعات.

يهدف أوناكويا من خلال هذه المبادرة إلى دعم تعليم ما لا يقل عن مليون طفل في الأحياء الفقيرة في أفريقيا، وهو أمر يعكس التزامه بتعليم الأطفال لعبة الشطرنج وتوفير الفرص لهم في مجتمعاتهم.

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