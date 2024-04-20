الصداع النصفي وعلاقته بنقص الفيتامينات.. هل هو السبب وراء الألم المزمن؟

يعاني العديد من الأشخاص من نوبات الصداع النصفي التي قد تكون حادة ومصحوبة بأعراض مزعجة مثل الغثيان والحساسية للضوء والأصوات.

وبحسب ما ذكره موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي، يبدو أن بعض حالات نقص الفيتامينات قد ترتبط بتكرار وشدة هذه النوبات، مما يجعل من الضروري النظر في العلاقة بين الصداع النصفي ونقص التغذية.

الفيتامينات الرئيسية التي قد تكون مرتبطة بالصداع النصفي تشمل فيتامين D والمغنيسيوم وفيتامين B2 (ريبوفلافين) والإنزيم المساعد Q10 وفيتامين B12 وفيتامين B6، وقد وجدت الأبحاث أن تناول مكملات هذه الفيتامينات يمكن أن يقلل من تكرار النوبات وشدتها.

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فقد تكون قد تجاوزت معالجة الأعراض فقط، وربما يكون النقص التغذوي هو السبب الحقيقي وراء الألم المزمن.

ومن المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات الضرورية وتحديد ما إذا كانت هذه الفيتامينات قد تكون العامل المساهم في حالتك، وفي حال تأكيد النقص، يمكن أن يوجهك الطبيب إلى العلاج المناسب، سواء كان ذلك عن طريق التغذية السليمة أو استخدام المكملات الغذائية.

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