“كاست أواي” حقيقي.. إنقاذ عالقين على جزيرة بعد أن كتبوا “ساعدونا” بسعف النخيل

يبدو وكأن فيلم “كاست أواي” (Cast Away) الشهير الذي أدى بطولته النجم السينمائي، توم هانكس، تحول إلى حقيقة، حيث أوضح خفر السواحل الأميركي أنه تمكن من إنقاذ 3 أشخاص تقطعت بهم السبل في جزيرة نائية لعدة أيام، بعد أن كتبوا كلمة “Help” أو (النجدة أو ساعدونا) بإستخدام سعف النخيل.

وأوضح خفر السواحل أن الرجال الثلاثة، وجميعهم بحارة في الأربعينيات من العمر، غامروا بالذهاب للصيد بالقرب من جزيرة بيكيلوت المرجانية، مستخدمين زورقا طوله 20 قدما ومزود بمحرك خارجي، حسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وذكر البيان، أن البحارة الثلاثة لديهم “الخبرة للإبحار في تلك المياه”، بيد أن محرك الزروق تعرض للضرر وتوقف عن العمل، وبالتالي ظلوا عالقين لأكثر من أسبوع في الجزيرة الصغيرة غير المأهولة.

وخلال تلك الفترة الصعبة، أكتفى الرجال الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، بتناول ثمار جوز الهند وشرب المياة العذبة من أحد الآبار.

وبدأ البحث عن المفقودين بعد أن اتصل قريب أحدهم بمسؤولي الإنقاذ في جزيرة غوام الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي.

ولفت المتصل إلى أن الثلاثة لم يعودوا من جزيرة بيكيلوت، وهي جزء من ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وهي دولة في المحيط الهادئ تتكون من العديد من الجزر المنتشرة في المحيط بين الفلبين وأرخبيل هاواي.

ورصدت طائرة تابعة للبحرية الأميركية، التي انطقلت من قاعدة جوية في اليابان، كلمة “النجدة “المرسومة بسعف النخيل على الشاطئ، مما أدى إلى تضييق منطقة البحث الأولية التي امتدت لأكثر من 78 ألف ميل بحري مربع، وفقا لبيان خفر السواحل.

وأسقطت تلك الطائرة “حزم النجاة” للثلاثي، ثم قام طاقم من محطة جوية في هاواي بإسقاط جهاز لاسلكي للاتصال بالرجال، الذين “كانوا بصحة جيدة”.

وقالت سارة موير، كبيرة ضباط الصف من قوات خفر السواحل الأميركية في ميكرونيزيا، قطاع غوام، لصحيفة “ستارز آند سترايبس”، الخميس الماضي، “تضرر المركب عندما اقتربوا من الجزيرة بسبب الأمواج والمياه الضحلة المحيطة بالجزيرة”.

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