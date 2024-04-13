تطابق ملامح غير متوقع: موسيقار هندي يشبه الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

أثار مقطع فيديو يظهر موسيقارا هنديا يدعى أبهيجيت بهاتاشاريا، يشبه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، دهشة الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي.

يظهر الفيديو الموسيقار أبهيجيت بهاتاشاريا وهو من ضمن لجنة تحكيم برنامج “Indian Idol”، وهو برنامج يستعرض مواهب غنائية جديدة، حيث كان يقوم بمساعدة إحدى المتسابقات في أداء الغناء بشكل صحيح.

لفتت الشبه بين ملامح الموسيقار الهندي والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، انتباه المتابعين المصريين، الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع، معبرين عن دهشتهم من تطابق الشبه بينهما.

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