العائلة المالكة اليابانية تنضم إلى مجتمع السوشيال ميديا لأول مرة

ظهرت العائلة الإمبراطورية اليابانية لأول مرة على منصة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا على حساب في موقع إنستغرام، حيث تم إطلاق @kunaicho_jp تحت اسم Imperial House Agency وسط إقبال كبير، حيث وصل عدد المتابعين إلى أكثر من 185000 شخص، وتم طرح 19 مشاركة.

وظهرت الصور الأولى للعائلة الإمبراطورية اليابانية بحذر على المنصة، وبدا أن الصور مأخوذة بشكل احترافي، وتضمنت صورا للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو والأميرة أيكو، وتم تصميم التسميات التوضيحية لتوضيح الأحداث التي تم تصويرها في الصور.

وقد تنوعت اللحظات المصورة بين عيد ميلاد الملك الرابع والستين ومعرض بيئي، إلى زيارة ولي العهد الأمير المهتدي بالله وولية العهد الأميرة سارة من بروناي في الشهر الماضي.

وقام بعض المستخدمين بالتعليق على هذا الإطلاق بالمزاح، حيث قام أحدهم بكتابة: “العائلة الإمبراطورية موجودة على إنستغرام! اعتقدت أنها كانت كذبة إبريل!”، في حين أضاف آخر بمزيد من الفكاهة: “لكن بالطبع لن ينشر الإمبراطور ‘غداء اليوم (رمز تعبيري للقلب)’ أو أي شيء من هذا القبيل”.

وبينما أثنى البعض على اختيار العائلة المالكة لاستخدام إنستغرام بدلا من تويتر، الذي كان يعرف سابقا باسم X، بأنه المنصة “الأكثر حضارية”.

ومن الجدير بالذكر أن الحساب لا يتابع أي مستخدمين حاليا ولم يقم بتحميل قصة إنستغرام، وتعليقات المتابعين على المشاركات غير ممكنة. وفي السيرة الذاتية للملف الشخصي، تم التأكيد على أنه يمثل الحساب الرسمي لوكالة البلاط الإمبراطوري، وستنشر فيه أنشطة جلالة الإمبراطور والإمبراطورة، مع دعوة المتابعين إلى استخدام قسم “الآراء والتعليقات” في موقع وكالة البلاط الإمبراطوري لتقديم أي تعليقات أو آراء.

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