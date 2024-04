“كاد أن يقسم إلى نصفين”.. رجل ينجو من شفرة منشار خارجة عن السيطرة (فيديو)

نجا رجل أمريكي من ولاية أوريغون الأمريكية، من موت محقق قطعا بشفرة منشار خارجة عن السيطرة يبلغ طولها قرابة 1.2 متر اصطدمت بجدار في موقف سيارات.

دخل شاين ريمتش متجرا في أحد مواقف السيارات بولاية أوريغون، قبل ثوان معدودة من اصطدام شفرة المنشار بجدار المتجر.

وجاءت شفرة المنشار الخارجة عن السيطرة من موقع بناء بالقرب من موقف السيارات، وقال ريمتش: “كنت أسير نحو المتجر هنا، ووضعت يدي على الباب وسمعت صوتا قويا وصراخا عند الزاوية”.

