مارس 31, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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“كاد أن يقسم إلى نصفين”.. رجل ينجو من شفرة منشار خارجة عن السيطرة (فيديو)

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“كاد أن يقسم إلى نصفين”.. رجل ينجو من شفرة منشار خارجة عن السيطرة (فيديو)

نجا رجل أمريكي من ولاية أوريغون الأمريكية، من موت محقق قطعا بشفرة منشار خارجة عن السيطرة يبلغ طولها قرابة 1.2 متر اصطدمت بجدار في موقف سيارات.

دخل شاين ريمتش متجرا في أحد مواقف السيارات بولاية أوريغون، قبل ثوان معدودة من اصطدام شفرة المنشار بجدار المتجر.

وجاءت شفرة المنشار الخارجة عن السيطرة من موقع بناء بالقرب من موقف السيارات، وقال ريمتش: “كنت أسير نحو المتجر هنا، ووضعت يدي على الباب وسمعت صوتا قويا وصراخا عند الزاوية”.

وأضاف واصفا اللحظات المرعبة التي عاشها: “تماما كما تنبثق سحابة من الدخان ويظهر رجل يسقط في حفرة، وتندفع نحوي شفرة طولها أربعة أقدام.. في اللحظة الأخيرة تمكنت من الانحناء خلف المنضدة”.

وقال صاحب المتجر إن المكان بأكمله اهتز عندما اصطدمت الشفرة بالحائط.

المصدر: RT

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