بالفيديو.. انقلاب سفينة كورية جنوبية ومصرع طاقمها

كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انقلبت سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان.



وقالت الوزارة أن “مواطنين اثنين من كوريا الجنوبية كانا من بين القتلى”، مشيرة إلى أن خفر السواحل الياباني أنقذ أحد أفراد الطاقم، وهو إندونيسي الجنسية، وأن عضوا آخر من الطاقم المكون من 11 فردا مفقود”.

🇰🇷Keoyoung Sun: 8 fatalities as South Korea-flagged tanker capsizes off Japan coast 🇯🇵.

The Japanese coast guard reports that the crew consists of two Koreans, eight Indonesians and one Chinese citizen. #KeoyoungSunhttps://t.co/JQB8iouIYE pic.twitter.com/jcNs4MjZ5q

— Ships Of Legend (@ShipsOfLegend) March 20, 2024