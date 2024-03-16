مارس 16, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

عراقي يسجل التعليمات المرورية على المقود لزوجته لتجنب الغرامة (صورة)

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عراقي يسجل التعليمات المرورية على المقود لزوجته لتجنب الغرامة (صورة)

في لقطة طريفة قام زوج بتسجيل التعليمات المرورية على مقود سيارة زوجته حتى تتجنب الغرامات المرورية.
وفي التفاصيل، قام احد الأشخاص بتسجيل التعليمات المرورية الجديدة على المقود لزوجته لكي لا تتعرض للغرامة من قبل الكاميرات المرورية الذكية.

يذكر ان مديرية المرور العامة أعلنت عن تنفيذ برنامج الغرامات الذكية عبر شبكة كاميرات ذكية في مناطق وطرق سريعة مختلفة في بغداد ابتداء من يوم 15/3/2024.

الصورة ادناه:

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