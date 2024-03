الهند.. الأطباء ينجحون في استخراج صرصور عاش في رئة رجل (صورة)

عثر الأطباء في أحد المستفيات بولاية كيرالا الهندية على صرصور طوله 4 سم داخل رئة رجل يبلغ من العمر 55 عاما بعد أن اشتكى المريض من مشاكل تحدث له في التنفس.

وتوجه الرجل إلى المستشفى طالبا الكشف عن حالته التي أصبحت مزعجة للغاية دون أن يعرف السبب الحقيقي للمشكلة وسبب الألم الذي يعاني منه.

#Cockroach found in lungs of 55 year old man in India

News Link : https://t.co/vtYAe2AT1c#kochi #Kerala #India pic.twitter.com/2yvcYhjqPC

— UTV NEWS (@UTVNewsLK) March 2, 2024