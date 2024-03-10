مارس 11, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رجل دين إيراني يثير ضجة واسعة.. لماذا صور امرأة “خلسة” دون حجاب؟ (فيديو)

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فى :منوعات
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رجل دين إيراني يثير ضجة واسعة.. لماذا صور امرأة “خلسة” دون حجاب؟ (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن قوة من الحرس الثوري في مدينة قم، وسط البلاد، أغلقت مركزاً صحياً واعتقلت مديره، بسبب شجار حاد أدى إلى اشتباك بالأيدي بين امرأة ورجل دين، على خلفية تصوير السيدة “خلسة” دون حجاب.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، قيام رجل دين في قم بتصوير امرأة وهي لا ترتدي الحجاب الكامل في أحد المراكز الصحية، حيث كانت تحمل ابنتها المريضة إلى المركز الصحي.

ويُظهر المقطع المرأة وهي تصرخ بوجه رجل الدين المعمم، وتطالبه بأن يظهر هاتفه ويحذف مقاطع الفيديو التي صورها خلال تواجدها في المركز الصحي.

ووصفت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري انتشار هذا الفيديو بـ”الجريمة الوقحة” من جهات مرتبطة بجهاز التجسس الأجنبي وإرساله إلى القنوات ووسائل الإعلام المعارضة، معتبرة ما حدث “إهانة لرجال الدين من قبل مسؤولي المركز الصحي”.

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