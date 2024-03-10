رجل دين إيراني يثير ضجة واسعة.. لماذا صور امرأة “خلسة” دون حجاب؟ (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن قوة من الحرس الثوري في مدينة قم، وسط البلاد، أغلقت مركزاً صحياً واعتقلت مديره، بسبب شجار حاد أدى إلى اشتباك بالأيدي بين امرأة ورجل دين، على خلفية تصوير السيدة “خلسة” دون حجاب.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، قيام رجل دين في قم بتصوير امرأة وهي لا ترتدي الحجاب الكامل في أحد المراكز الصحية، حيث كانت تحمل ابنتها المريضة إلى المركز الصحي.

فيديو لشجار بين رجل دين إيراني وامرأة داخل مركز صحي بعدما صوّرها خلسة.. و #الحرس_الثوري يقرر غلق المركز واعتقال مديره بعد انتشار المقطع #إرم_نيوز #إيران pic.twitter.com/nKtrf1YDuW — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) March 10, 2024

ويُظهر المقطع المرأة وهي تصرخ بوجه رجل الدين المعمم، وتطالبه بأن يظهر هاتفه ويحذف مقاطع الفيديو التي صورها خلال تواجدها في المركز الصحي.

ووصفت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري انتشار هذا الفيديو بـ”الجريمة الوقحة” من جهات مرتبطة بجهاز التجسس الأجنبي وإرساله إلى القنوات ووسائل الإعلام المعارضة، معتبرة ما حدث “إهانة لرجال الدين من قبل مسؤولي المركز الصحي”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية