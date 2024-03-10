مارس 11, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

قرار إيطالي غريب.. اتخذته وزارة النقل لتخفيف “مشاكل عائلية”

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
0 مشاهدات

قرار إيطالي غريب.. اتخذته وزارة النقل لتخفيف “مشاكل عائلية”

في قرار إيطالي غريب، قررت وزارة النقل التوقف عن إرسال صور مخالفات القيادة التي تلتقطها كاميرات المراقبة حفاظا على الخصوصية، وذلك بعد أن تسببت الكثير من تلك الصور بمشاكل عائلية.

ويتضمن القرار التوقف عن إرسال صور رصد المخالفات المرورية والاكتفاء بأرسال رسالة للشخص المعني تتضمن طبيعة المخالفة، مع الاحتفاظ بالصور داخل الوزارة وإبرازها في حالة التقدم بطلب اعتراض على الغرامة المفروضة.

وتكررت المشاكل الأسرية في إيطاليا بسبب الصور التي كشفت تواجد المخالفين بسياراتهم مع أشخاص لم يكن من المتوقع أن يكونوا معهم.

وسيتم تطبيق القانون الجديد على الأجانب الذين ترصدهم كاميرات السرعة على الطرق داخل إيطاليا.

facebookShare on Facebook
Post Views: 6

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi