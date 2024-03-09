ملياردير في الـ 92 يخطب للمرة السادسة

أعلن أحد أقطاب الإعلام والتجارة في العالم روبيرت موردوك البالغ 92 عاماً، خطوبته للمرة السادسة.

سيتزوج الملياردير الأسترالي الحاصل على الجنسية الأميركية من إيلينا جوكوفا، عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة من أصل روسي، والتي تصغره بـ25 عاماً.

وتبلغ جوكوفا 67 عاماً، وهي أيضاً والدة داريا جوكوفا،جامعة الأعمال الفنية والزوجة السابقة للروسي رومان أبراموفيتش الذي كان يملك نادي تشلسي.

وبدأ الثنائي المواعدة اعتباراً من الصيف الماضي، وهما يخططان للزواج في حزيران في دار الملياردير في كاليفورنيا، بحسب نيويورك تايمز.

تزوج روبيرت موردوك، وهو أب لستة أبناء، لأول مرة في الفترة من 1956 إلى 1967 من باتريشيا بوكر، وهي مضيفة طيران أسترالية، ثم لأكثر من 30 عاماً من الصحافية البريطانية آنا تورف.

ثم تزوج من سيدة الأعمال من أصل صيني ويندي دينغ، خريجة جامعة ييل، حتى طلاقهما في نيويورك عام 2013.

وبعد طلاقه من عارضة الأزياء جيري هول في صيف عام 2022، أعلن الملياردير خطوبته للمرة الخامسة على آن ليزلي سميث في ربيع عام 2023، لكنهما انفصلا بعد أقل من شهر.

في تشرين الثاني 2023، ترك رجل الأعمال رئاسة “فوكس”، الشركة الأم لقناة “فوكس نيوز” المحببة لدى المحافظين الأميركيين، وشركة “نيوز كورب”، وقرر تسليم رئاسة هذه الإمبراطورية لابنه لاكلان.

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