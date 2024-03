لحظات مروعة.. صخرة عملاقة تسحق شاحنة برمشة عين (فيديو)

تسبب انهيار صخري في سان ماتيو دي هوانشور، مقاطعة هواروشيري، في بيرو، بخسائر مادية جسيمة.

وأظهر مقطع فيديو لحظات مروعة عاشها المتواجدون داخل سياراتهم أثناء مرورها من الطريق السريع المركزي، وهو شريان حيوي لوسائل النقل في المنطقة، حيث بدأت الصخور الضخمة بالتدحرج باتجاههم بقوة، حتى أن إحداها سحقت شاحنة عملاقة بالكامل في رمشة عين.

In Peru, trucks were caught in a landslide: giant boulders literally crushed several cars and made huge craters in the asphalt.

"Destination" in real life 😱 pic.twitter.com/P4iktkjKBE

— Tay Keith 🇷🇺 (@Germaarig) March 4, 2024