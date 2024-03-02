دراسة: الحيوانات أيضا لديها “حس الدعابة”

أظهرت دراسة جديدة أن البشر قد لا ينفردون بحس الدعابة، إذ يمكن للحيوانات أن تمارس الفكاهة والمزاح مع بعضها البعض أيضا، وفقا لما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ونقل الموقع عن إيزابيل لومر، الباحثة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، قولها إنها رصدت مع زملائها، أكثر من 75 ساعة من مقاطع الفيديو لقردة عليا تتفاعل مع بعضها البعض.

والقردة العليا هي الأقرب للبشر بين الحيوانات، وتشمل إنسان الغاب، والشمبانزي، والغوريلا وقردة البونبو، وتعيش جميع القردة في الدراسة في حدائق الحيوان، وتم تصويرها وهي تمارس روتينها اليومي.

وكان سلوك الممازحة عند تلك الحيوانات مشابها لذلك الذي يستخدمه الأطفال الصغار، وفقا للباحثين، من حيث أنه كان مقصودا واستفزازيا ومستمرا وتضمن عناصر المفاجأة واللعب والتحقق من استجابة المتلقي، وقد يكون المعادل البشري هو إخراج لسانك لإغاظة شخص ما ثم الهروب لقياس رد فعله.

ويمكن أن يشكل هذا النمط من الممازحة الأساس لأشكال أكثر تعقيدا من الفكاهة، حيث وتقول لومر: “إن المزاح عند البشر يتطلب قدرات معرفية معقدة للغاية”، وتقول: “أنت بحاجة إلى نظرية العقل (القدرة على تخيل العالم من منظور شخص آخر)، ومعرفة الأعراف الاجتماعية، والقدرة على توقع ردود أفعال الآخرين وتقدير مخالفة توقعات الآخرين”.

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