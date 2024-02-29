في جريمة مروعة.. مراهق يسحق رأس والدته بحجر

قررت النيابة العامة في محافظة سوهاج في صعيد مصر حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد إقدامه على قتل والدته، في جريمة مروعة.

وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ من إحدى المستشفيات للجهات الأمنية بوصول سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها مصابة بكسر في عظام الجمجمة ما أدى إلى وفاتها، ويرجح أن هناك شبهة جنائية، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى المستشفى، وبسؤال زوجها الذي كان متواجدا معها في المستشفى، ادّعى أن توازن زوجته اختلّ أثناء صعودها على درج الطابق الثاني في المنزل فسقطت على رأسها، ما جعله يحضرها بسرعة إلى المستشفى.

وكشفت تحريات المباحث كذب رواية الزوج، وأن الوفاة جاءت بسبب شجار بين الأم ونجلها، وهو عامل يبلغ 18 عاما، حيث أقدم على سحق رأسها بحجر.

وانهال العامل على رأس والدته بحجر، وضربها به عدة مرات، حتى فارقت الحياة؛ بسبب خلاف نشب بينهما.

وألقت قوات الأمن القبض على الابن، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، حيث اعترف بالواقعة بعد مواجهته بالتحريات، وأشار إلى أنه لم يقصد قتلها، لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن الجثمان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية