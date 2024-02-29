واتساب يمنع أخذ لقطات شاشة لصور المستخدمين الشخصية

تختبر منصة المراسلة الفورية (واتساب) ميزة جديدة، من شأنها منع أخذ لقطات شاشة للصور الشخصية الخاصة بالمستخدمين.

وتوفر الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة على نظام “أندرويد”، خيار حماية الصورة الشخصية، بحيث يمنع المستخدمون الآخرون من تصوير الشاشة في أثناء عرض الصورة الشخصية، وعند محاولة ذلك، يظهر تنبيه أسفل الشاشة يفيد بعدم إتمام المهمة، بسبب القيود التي يفرضها التطبيق.

وكانت “واتساب” قد ألغت قبل نحو خمس سنوات، إمكانية حفظ الصور الشخصية للمستخدمين، لكن كان بالإمكان تجاوز ذلك عبر أخذ لقطة شاشة لها.

وتضيف الميزة الجديدة طبقة حماية إضافية للصور الشخصية الخاصة بالمستخدمين داخل التطبيق، لمنع أي عمليات احتيال أو انتحال شخصية أو مضايقات باستخدام تلك الصور.

كما تتيح “واتساب” أيضا إمكانية التحكم في من يمكنه رؤية صورة الملف الشخصي بالذهاب إلى قسم الخصوصية في إعدادات التطبيق.

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