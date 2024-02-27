بعد تفشيها بسرعة كبيرة.. 10 معلومات مهمة عن عدوى “نوروفيروس”

كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تزايد معدلات الإصابة بعدوى “نوروفيروس” في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير/شباط الجاري.

وذكر المركز الأمريكي، في أحدث بيانات صادرة، أنه في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير/شباط جاءت أكثر من 12% من اختبارات “نوروفيروس”، المصنف كأكثر الأسباب شيوعا لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد، إيجابية.

وأضافت البيانات أن “الحالات ترتفع بشكل خاص في الشمال الشرقي من البلاد، حيث جاءت أكثر من 13% من الاختبارات إيجابية”.

ذكر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مجموعة من المعلومات عن عدوى “نوروفيروس” في الولايات المتحدة كالتالي:

– يصنف مرضا منقولا بالغذاء.

– أكثر شيوعا في أواخر الخريف والشتاء وأوائل الربيع.

– يصاب الأشخاص من جميع الأعمار.

– يسجل بين 19 مليونا إلى 21 مليون حالة سنويا.

– يصيب سكان البيئات المزدحمة مثل دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية والسفن السياحية.

– تنتقل العدوى من شخص لآخر، ومن خلال الطعام والماء والأسطح الملوثة.

– المصاب ينشر العدوى بعد أسبوعين أو أكثر من اختفاء الأعراض.

– الأعراض الأكثر شيوعا هي الإسهال والقيء والغثيان وآلام المعدة.

– لا يوجد علاج محدد لعدوى “نوروفيروس”.

– ينصح بشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف وللوقاية من المرض، مع غسل اليدين والفواكه والخضراوات وطهي المحار جيدا.

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