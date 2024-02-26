أفضل 6 مواد غذائية لتخفيض مستوى الكوليسترول في الجسم

يؤثر مستوى ونوع الكوليسترول في الحالة الصحية، حيث الكوليسترول منخفض الكثافة يتراكم في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.



أما الكوليسترول عالي الكثافة وفقا للدكتور الكسندر مياسنيكوف فعلى العكس من ذلك ينظف الأوعية الدموية وينقل الكوليسترول “الضار” إلى الكبد.

ويشير مياسنيكوف إلى أن هناك عددا من الأطعمة التي تخفض مستوى الكوليسترول “الضار” وهي:

1 – المكسرات- يمكن لمختلف أنواع المكسرات وفقا لآخر الدراسات العلمية، تخفيض مستوى الكوليسترول “الضار” لذلك يجب أن تدرج في النظام الغذائي.

2 – الأرز الأحمر- هذا النوع من الأرز يجب أن يكون مدرج في النظام الغذائي لكل شخص، لأنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على مادة تشبه من الناحية الهيكلية الستاتينات، وتناوله يخفض مستوى الكوليسترول بشكل موثوق.

3 – العنب- ينصح الأطباء بتناول العنب للوقاية من تصلب الشرايين. لأن العنب يرفع مستوى الكوليسترول “الجيد” في الجسم.

4 – الأسماك والمأكولات البحرية- لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، التي لها تأثير مفيد في عملية التمثيل الغذائي، وتقلل من مستوى الكوليسترول “الضار” وتزيد من نسبة الكوليسترول “الجيد”.

5 – الزيوت النباتية- هذه الزيوت غنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية غير المشبعة، التي تقلل من مستوى الكوليسترول “الضار”. لذلك وفقا له من الضروري تناول السمك والزيت معا لتجنب اختلال توازن الأحماض الدهنية.

6 – الثوم. يحتوي الثوم على مواد نشطة بيولوجيا تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم.

وتنسب القهوة والشوكولاتة الداكنة وفول الصويا إلى الأطعمة التي لها تأثير مفيد على الكوليسترول.

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