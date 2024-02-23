تقدر ثروته بأكثر من 12 مليون يورو.. مليونير ألماني يتجول في الشوارع للبحث عن طعام في براميل القمامة

عند النظر إليه للمرة الأولى، قد يبدو هذا المتقاعد البالغ من العمر 80 عاما كشخص معدم بحاجة إلى المساعدة، لكنه يمتلك ليس واحدا فقط، بل سبعة منازل وشقتين، بحيث تقدر ثروته الموجودة في العقارات بأكثر من 12 مليون يورو.

وعلى الرغم من ثروته الكبيرة، أعتاد “هاينز بي” على عادة غير تقليدية تتمثل في البحث عن الطعام في صناديق القمامة، معتبرا ذلك وسيلة لتوفير المال.

ويحتفظ حاليا برصيد ضئيل قدره 12 يورو في حسابه، بعد أن سحب مؤخرا 700,000 يورو لشراء عقار آخر، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

ينحدر “هاينز بي” من مدينة “دارمشتات” في جنوب غرب ألمانيا، ويتلقى معاشا تقاعديا قدره 3.600 يورو، ناتجا عن فترة عمله كضابط أعلى في قطاع الإتصالات.

ممتلكاته متواضعة، محدودة بالأساسيات مثل جهاز كمبيوتر محمول وإتصال بالإنترنت.

ويحافظ بشدة على نمط حياة مقتصد، ممتنعا عن الإنفاق على الطعام، حتى أنه يتجنب وجبات تكلف قليلا مثل 4 يورو شهريا.

ويعزو هذا النهج الإقتصادي إلى تربيته، معلقا، “أعيش بتقشف، هكذا نشأت”.

ويقر المليونير الألماني بتناقض تصرفاته، معترفا بأنه بينما قد يشتري الزيت للقلي في بعض الأحيان، إلا أنه يعتمد بشكل أساسي على الطعام المتروك في صناديق القمامة.

ويقول، “أنا غير متزوج وليس لدي أطفال، هذا أمر فيه إسراف وسأضطر للصرف عليهم، لا تعتقدوا أني بخيل، هذا يسمى إقتصاد وتدبير”.

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