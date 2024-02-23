بالفيديو.. تصادم 100 سيارة على طريق سريع بالصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بعد إصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، في أحدث حادث ناجم عن الظروف الجوية القاسية.

وذكرت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية على حسابها على تطبيق وي تشات، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب ستة بخدوش طفيفة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل في وقت عادة يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، أن الحكومة رفعت خلال هذا الأسبوع استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة وبدأت أيضا عدة خطط لدعم تدفق النقل والإمدادات والكهرباء في الأقاليم والمدن، بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي.

شهود عيان وثقوا حادث تصادم لأكثر من 100 سيارة على طريق جليدي بالصين.. أصيب على إثره 9 أشخاص#العربية pic.twitter.com/sUKYpqvk8S — العربية (@AlArabiya) February 23, 2024

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