هل يؤثر الرجيم وانقاص الوزن على القدرة الجنسية لدى الرجال؟

هناك ارتباط وثيق بين الوزن والصحة الجنسية لدى الرجل حيث أن الحفاظ على الوزن يضمن تعزيز الصحة الجنسية، وفي المقابل يمكن أن يتسبب زيادة الوزن في مشاكل جنسية وقد يؤدي إلى ضعف الانتصاب.

تأثير الرجيم على الانتصاب

يمكن أن يكون الرجيم مفيدًا للانتصاب في حالة اتباع نظام غذائي صحي، ولكن قد يتسبب الرجيم في تأثير سلبي على الصحة الجنسية في حالة اختيار نظام قاس ولا يحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

إليك أبرز المعلومات حول تأثير الرجيم على الانتصاب:

الحفاظ على الصحة

عند اختيار نظام رجيم صحي فسوف يعزز صحة القلب وقد يحسن تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم بما في ذلك القضيب، وبالتالي يساعد على تقوية الانتصاب أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

في المقابل يتسبب النظام الغذائي غير الصحي في تأثيرات سلبية على صحة القلب، وقد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وانسداد الشرايين وزيادة فرص الإصابة بمرض السكري، فجميعها عوامل تسبب الضعف الجنسي.

زيادة الطاقة في الجسم

يساعد الرجيم الصحي على تعزيز مستويات الطاقة بالجسم وهو أمر ضروري لزيادة الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية لدى الرجل.

أما في حالة عدم اتباع رجيم صحي متوازن فسوف يشعر الرجل بانخفاض مستويات الطاقة لديه، ويصبح غير قادر على بذل المجهود الذي يحتاجه أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

زيادة مستويات هرمون التستوستيرون

تساعد العديد من الأطعمة في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون الهامة للممارسة الجنسية حيث تعمل على تقوية الانتصاب، وبهذا يكون تأثير الرجيم على الانتصاب.

وتعد الأطعمة الغنية بالزنك من أهم الأطعمة التي يجب إدراجها ضمن الحمية الغذائية المتبعة، وتشمل: المحار، واللحوم الحمراء، وحبوب الإفطار، والصنوبر.

تحسين الخصوبة لدى الرجل

عند اتباع نظام غذائي صحي فسوف يضمن زيادة جودة السائل المنوي والحيوانات المنوية لدى الرجل، مما يعزز مستويات الخصوبة ويساعد في زيادة فرص الحمل والإنجاب.

أما في حالة اتباع نظام غذائي غير صحي فيمكن أن يؤثر على جودة الحيوانات المنوية وعددها وحركتها، وبالتالي تنخفض مستويات الخصوبة لدى الرجل.

أهم الأطعمة لتقوية الانتصاب

بعد معرفة تأثير الرجيم على الانتصاب، لا بد من معرفة أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب إدراجها ضمن الرجيم المتبع لتعزيز الصحة الجنسية وتقوية الانتصاب، وتشمل:

الأطعمة الغنية بالفلافونويد

يُساعد الفلافونويد (Flavonoid) على تحسين الانتصاب لدى الرجل، حيث يتوفر الفلافونويد في التوت، والحمضيات، والعنب، والتفاح، والفلفل الحار، والشاي سواء الأخضر أو الأحمر أو الأسود.

الأطعمة الغنية بالسيترولين

قد يكون السيترولين فعّالًا في علاج الضعف الجنسي، ويتوفر السيترولين في البطيخ بنسبة مرتفعة.

الأطعمة الغنية بأكسيد النيتريك

أيضًا يمكن أن يكون أكسيد النيتريك مفيدًا في منع الضعف الجنسي؛ لأنه يساعد على توسيع الأوعية وزيادة تدفق الدم ويعد البنجر من أكثر الأطعمة الغنية بأكسيد النيتريك.

عمومًا يجب تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك، فهي من أكثر المأكولات التي تساعد في تحسين الصحة الجنسية والانتصاب لدى الرجل.

وفي المقابل ينصح بتجنب السكريات والأطعمة الدهنية واللحوم المصنعة والحبوب المكررة التي يمكن أن تسبب الضعف الجنسي.

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