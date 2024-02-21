فبراير 21, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نهاية مؤلمة.. شاب يلقي بنفسه في عرين الأسد لالتقاط “سيلفي”

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فى :منوعات
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نهاية مؤلمة.. شاب يلقي بنفسه في عرين الأسد لالتقاط “سيلفي”

توفي رجل الأسبوع الماضي في حديقة حيوان بالهند بعد أن ألقى بنفسه في عرين أسد لالتقاط صورة مع الحيوان.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن الحادث وقع نهار الخميس الماضي حوالي الساعة 2:30 ظهرًا. عندما تسلق براهالاد غورجار، 30 عامًا. وهو مخمور على ما يبدو، الجدار والسياج قبل أن يقفز إلى الحظيرة. على الرغم من تحذيرات موظفي حديقة حيوان سري فينكاتيسوارا في تيروباتي.

وبعد دخوله إلى العرين هاجم الأسد هذا الشاب. وعلى الرغم من أن حارس الحيوانات وأفراد الأمن الآخرين حاولوا إنقاذ الشخص. إلا أن الحيوان قام بسحبه إلى داخل القفص والتهامه.

وفي غضون 10 دقائق فقط، قتل الوحش البالغ من العمر 12 عامًا براهالاد جورجار. ثم وضعه موظفو حديقة الحيوان في منزله الليلي حتى يتمكنوا من انتشال جثة الرجل.

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