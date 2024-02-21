“إيفرست” اعلى مكب نفايات في العالم.. من السبب؟

حذر خبراء من أن جبل إيفرست مهدد بمستويات غير مستدامة من النفايات، فيما كشفت خريطة صادمة الحجم الهائل للقمامة المتبقية على الجبل، ليصبح أعلى مكب للقمامة في العالم.

وعلى ارتفاع مذهل يبلغ 29029 قدماً (8848 متراً)، يُعد تسلق جبل إيفرست أحد أكبر التحديات على وجه الأرض.

لكن المتسلقين يشكلون الآن تحدياً أكبر لأولئك الذين يتعين عليهم التنظيف بعدهم؛ حيث يواجه جبل إيفرست خطر أن يصبح أعلى مكب للقمامة في العالم.

ويقدر الخبراء أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 50 طناً من القمامة المتبقية على الجبل، بينما ينتج معسكر قاعدة إيفرست 75 طناً من القمامة كل موسم.

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