المتزوجون أكثر سعادة من العزاب.. دراسة جديدة تكشف الأسباب

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة جالوب الأمريكية، اليوم الإثنين، أن المتزوجين أكثر سعادة ورضا في الحياة مقارنة بالعزاب، مشيرة إلى أن الحالة الاجتماعية تعد مؤشرا أقوى على رفاهية البالغين الأمريكيين مقارنة بالتعليم والعرق والعمر والجنس.

وأوضحت بيانات الدراسة التي نشرها موقع Axios الأمريكي، أن البالغين المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاما يظهرون نجاحا أكبر بنسبة 17 نقطة مئوية مقارنة بالبالغين الذين لم يتزوجوا من الأساس خلال العام الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أن دخل الأسرة يعتبر العامل الأكثر تأثيرا على رفاهية الأفراد، حيث يرتفع بشكل عام بعد الزواج نتيجة جمع موارد الزوجين.

وأظهرت الدراسة أيضا أن الفروقات الديموغرافية لا تفسر الارتفاع في معدلات السعادة بين المتزوجين مقارنة بالعزاب.

وأكدت الدراسة أن النساء والرجال المتزوجين يرون فوائد بنسبة 20 نقطة مئوية أعلى في الزواج مقارنة بأقرانهم العزاب من نفس الجنس.

وأوضح تقرير الدراسة أن الأشخاص البالغين المتزوجين الذين لم يكملوا التعليم الثانوي يعيشون حياة أكثر رفاهية في المتوسط مقارنة بالبالغين العزاب الذين حاصلون على شهادات عليا، بعد إزالة عوامل الجنس والعرق والعمر.

وأشارت مؤسسة Gallup إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بسمات شخصية مرتبطة بالسعادة يميلون بشكل أكبر إلى البحث عن الزواج.

وختم تقرير الدراسة بتأكيد أن المتزوجين يظلون أكثر ميلا للازدهار بشكل كبير حتى بعد استبعاد عامل دخل الأسرة مقارنة بالعزاب.

وأظهرت الأرقام انخفاض معدلات الزواج بنسبة 60% تقريبا على مدار الخمسين عاما الماضية، في حين أصبح الطلاق أكثر قبولا في الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، يعيش المزيد من الأمريكيين بمفردهم، مما يسهم في تفاقم أزمة العزلة والوحدة.

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