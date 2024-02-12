ماذا يحدث إذا قمت بشحن هاتفك طوال الليل ؟

في عالم بطاريات الليثيوم أيون، تحتل الهواتف الذكية مركز الصدارة. ومع ذلك، فقد أثارت أيضًا جدلًا مستمرًا؛ فهل يؤدي الشحن لفترة طويلة (أو طوال الليل) إلى إتلاف بطاريتك؟

وهناك عدد من العوامل التي تحدد عمر بطارية الهاتف، بما في ذلك عمر التصنيع والعمر الكيميائي. فيما يشير الأخير إلى التدهور التدريجي للبطارية بسبب متغيرات مثل التقلبات في درجات الحرارة وأنماط الشحن والتفريغ والاستخدام العام.

ومع مرور الوقت، يؤدي التقادم الكيميائي لبطاريات الليثيوم أيون إلى تقليل سعة الشحن وعمر البطارية والأداء.

ووفقا لشركة «أبل»، تم تصميم بطارية iPhone العادية للاحتفاظ بما يصل إلى 80% من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند التشغيل في الظروف العادية. ووجدت الأبحاث أن بطارية الهاتف الذكي لعام 2019 يمكن أن تخضع، في المتوسط، لـ 850 دورة شحن/تفريغ كاملة قبل أن تنخفض إلى أقل من 80% من سعتها؛ وهذا يعني أن 80% فقط من سعة البطارية الأولية تبقى بعد حوالى عامين إلى ثلاثة أعوام من الاستخدام. وعند هذه النقطة، تبدأ البطارية في النفاد بشكل أسرع بشكل ملحوظ، وذلك وفق تقرير جديد نقله موقع «ساينس إليرت» عن موقع «The Conversation» العلمي المرموق.

هل يجب عليك شحن هاتفك طوال الليل؟

ستستغرق معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها بالكامل.

وتختلف أوقات الشحن حسب سعة بطارية جهازك؛ تتطلب السعات الأكبر وقتًا أطول، بالإضافة إلى مقدار الطاقة التي يوفرها الشاحن.

إن شحن هاتفك طوال الليل ليس أمرًا غير ضروري فحسب، بل إنه يؤدي أيضًا إلى تسريع شيخوخة البطارية. لذا ينبغي تجنب دورات الشحن الكاملة (من 0% إلى 100%) لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.

وفي هذا الاطار، تقول شركة «سامسونغ» «قد يؤثر شحن البطارية بنسبة تصل إلى 100% بشكل متكرر سلبًا على العمر الإجمالي للبطارية. وبالمثل، فإن إبقاء أجهزة iPhone مشحونة بالكامل لفترات طويلة قد يضر بصحة البطارية. وبدلاً من شحن البطارية بالكامل، يوصى بشحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% وعدم السماح لها بالانخفاض إلى أقل من 20 %».

هل يمكن شحن هاتفك بشكل زائد؟

من الناحية النظرية، يمكن شحن بطاريات الليثيوم أيون بشكل زائد. لكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تتعلق بالسلامة مثل ارتفاع درجة حرارة البطارية واشتعال النيران. غير ان الخبر السار هو أن معظم الهواتف الحديثة تحتوي على حماية مدمجة تعمل تلقائيًا على إيقاف شحن البطارية لأكثر من 100%، ما يمنع أي ضرر ناتج عن الشحن الزائد. ومع ذلك، في كل مرة ينخفض فيها مستوى البطارية إلى 99% (بسبب تشغيل التطبيقات في الخلفية)، سيتم «الشحن المتقطع»؛ سيبدأ الشحن مرة أخرى للحفاظ على حالة الشحن الكاملة. حيث يمكن أن يؤدي الشحن المتقطع إلى تآكل البطارية بمرور الوقت. ولهذا السبب تمتلك العديد من الشركات المصنعة ميزات لتنظيمها. فتوفر أجهزة iPhone من Apple وظيفة لتأخير الشحن بنسبة تزيد على 80%. فيما توفر هواتف Galaxy من سامسونغ خيار تحديد نسبة شحن 85%.

هل يمكن أن ينفجر هاتفك من الشحن؟

من غير المرجح أن ينفجر هاتفك الذكي نتيجة الشحن؛ خاصة وأن معظم الهواتف تتمتع الآن بحماية تلقائية ضد الشحن الزائد. ومع ذلك، فقد شهدنا على مر السنين العديد من التقارير عن انفجار الهواتف بشكل غير متوقع. يحدث هذا عادةً نتيجة عيوب التصنيع أو الأجهزة ذات الجودة الرديئة أو الأضرار المادية. فترتفع درجة حرارة بطاريات هواتف الليثيوم أيون عندما يتعذر تبديد الحرارة المتولدة أثناء الشحن. وقد يتسبب ذلك في حدوث حروق، أو في الحالات القصوى، قد يؤدي إلى نشوب حريق. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه البطاريات بفعالية ضمن نطاق درجة حرارة يتراوح من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. وقد تتوسع عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار.

ويمكن أن يؤدي استخدام شاحن أو كابل غير صحيح أو معيب أو رديء الجودة أيضًا إلى ارتفاع درجة الحرارة ومخاطر الحريق وتلف الهاتف نفسه.

نصائح لتعزيز عمر البطارية

على الرغم من أن هاتفك ربما يحتوي على آليات أمان مدمجة لحماية بطاريته، إلا أن اتباع نهج حذر سيجعلها تدوم لفترة أطول.

وفيما يلي بعض الطرق لحماية بطارية هاتفك:

– قم بتثبيت آخر تحديثات البرامج لإبقاء هاتفك على اطلاع دائم بتحسينات كفاءة البطارية التي تقدمها الشركة المصنعة

– استخدم شواحن الطاقة الأصلية أو المعتمدة، حيث يمكن أن يختلف توصيل الطاقة (الأمبير والفولت والواط) في أجهزة الشحن الموجودة خارج السوق وقد لا تلبي معايير السلامة المطلوبة

– تجنب تعريض هاتفك لدرجات حرارة عالية، وفي هذا تقول «Apple وSamsung» أن هواتفهما تعمل بشكل أفضل في درجات الحرارة المحيطة التي تتراوح من 0 إلى 35 درجة مئوية.

– حدد شحنك بـ 80 % من السعة الكاملة ولا تدعه ينخفض إلى أقل من 20 %.

– لا تترك هاتفك يشحن لفترة طويلة، مثلاً طوال الليل، وافصله عن مصدر الطاقة إذا وصلت البطارية إلى 100%.

– احتفظ بهاتفك في منطقة جيدة التهوية أثناء الشحن وتجنب وضعه أو وضع الشاحن تحت بطانية أو وسادة أو جسمك أثناء توصيله بمصدر طاقة.

– راقب صحة بطاريتك واستخدمها لتحديد الاتجاهات غير المعتادة، مثل استغراق وقت طويل جدًا في الشحن، أو استنزاف البطارية بسرعة إذا لاحظت أن هاتفك يسخن بشكل مفرط، أو ظهره منتفخ، فاتصل بمركز خدمة معتمد لفحصه وإصلاحه. وإذا كنت تريد تفاصيل محددة حول هاتفك وبطاريتك، فالخيار الأفضل هو اتباع إرشادات الشركة المصنعة.

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