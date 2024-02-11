مع اقتراب الفالنتاين.. إليك قائمة بأكثر الدول انفاقا على عيد الحب

تشير تقديرات حديثة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد إنفاقا فاقا يزيد عن 25 مليار دولار في احتفالات عيد الحب هذا العام، الذي يقترب موعد انطلاقه بعد 3 أيام فقط، وتعتبر هذه الأرقام مذهلة حيث تعادل إيرادات العراق النفطية لأكثر من 4 أشهر.

وفقا للإحصائيات، يحتفل بعيد الحب ما يصل إلى 52٪ من الأمريكيين، ومن بينهم 35٪ يعتزمون التسوق عبر الإنترنت لشراء هداياهم. وتزرع حوالي 224 مليون وردة خصيصا لهذه المناسبة الرومانسية.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 6 ملايين شخص أمريكي يعتزمون الخطبة في هذا اليوم المميز.

ومن ناحية أخرى، تظهر البيانات البسيطة المتاحة ل 38 دولة مختارة أن هونغ كونغ تتصدر القائمة في الإنفاق على عيد الحب بمبلغ يبلغ 102 يورو لكل فرد، تليها بريطانيا ب 96 يورو، ثم إيرلندا والولايات المتحدة وإيطاليا.

أما تركيا، فتأتي في المرتبة 26 بمتوسط ​​إنفاق يبلغ 35 يورو للفرد، بينما تأتي نيجيريا في المرتبة الأخيرة بمتوسط ​​إنفاق يبلغ 25 يورو للفرد.

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