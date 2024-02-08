بيلاروس.. لقاح مضاد لتسوس الأسنان

أعلن سيرغي روبنيكوفيتش رئيس الجامعة الطبية البيلاروسية، عن استخدام طرق ووسائل جديدة في تشخيص وعلاج أمراض الأسنان على نطاق واسع في جمهورية بيلاروس.

ويشير رئيس الجامعة، كبير أطباء الأسنان في البلاد، إلى أن الخبراء يعملون على ابتكار لقاح مضاد لتسوس الأسنان كجزء من مشروع جديد بدأ هذا العام.

ويقول: “أطلقنا في بداية يناير الماضي مشروعا جديدا، بشأن ابتكار لقاح أو أدوية لعلاج تسوس الأسنان. ونعمل مع الكيميائيين في أكاديمية العلوم الوطنية على ابتكار لقاح أو دواء يمنع تكاثر الكائنات الحية الدقيقة المسببة لتسوس الأسنان”.

ووفقا له، بالإضافة إلى إدخال واستخدام طرق جديدة لتشخيص وعلاج أمراض الأسنان المختلفة، تستخدم التقنيات الخلوية في علاج المرضى الذين يعانون من أمراض لب السن (الحزمة الوعائية العصبية)، وأساليب جديدة لعلاج أمراض الفك الصدغي.

المصدر: تاس

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية