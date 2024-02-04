خمسة أسباب تجعل الشاي بديلا صحيا أفضل للقهوة في الصباح

أدرك العديد من الأشخاص أهمية تناول المشروبات في الصباح للحصول على دفعة من الطاقة، ورغم تقليد تناول القهوة في هذا السياق، إلا أن خبراء التغذية يشددون على فوائد الشاي كبديل صحي.

وفقا لما نشره موقع Health Shots، إليك خمسة أسباب تشجع على تبني عادة استبدال القهوة بالشاي في الصباح:

1. محتوى الكافيين المعتدل: يحتوي الشاي عادة على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، مما يقلل من آثار الكافيين الجانبية المحتملة ويسهم في توفير دفعة من الطاقة بشكل متوازن.

2. استيقاظ تدريجي: يحتوي الشاي على حمض أميني يعرف بإل-ثيانين، الذي يعمل كمهدئ ويوازن التأثيرات المحفزة للكافيين، مما يساهم في تجربة استيقاظ تدريجية ولطيفة.

3. الترطيب: بينما تعد القهوة مدرة للبول وقد تزيد من احتمالات الجفاف، يعتبر الشاي مصدرا جيدا للترطيب، حيث يتكون في الغالب من الماء.

4. تعزيز مضادات الأكسدة: يحتوي الشاي، خاصة الأخضر، على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتدعم جهاز المناعة، وهي فوائد تختلف قليلا عن تلك الموجودة في القهوة.

5. حساسية المعدة: يعتبر الشاي ألطف على المعدة مقارنة بالقهوة، مما يجعله خيارا مناسبا لأولئك الذين يعانون من حساسية للحموضة أو مشاكل هضمية.

وفي الختام، يشدد الخبراء على أهمية الاعتدال والاستماع إلى ردود الفعل الفردية لاختيار المشروب الأنسب في الصباح.

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