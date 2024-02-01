مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يتخطون الـ 5 مليارات

ارتفع عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62,3% من سكان العالم.



تقرير أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام “ملتووتر” ووكالة “وي آر سوشال” المختصة بوسائل التواصل، ذكر أن عدد المستخدمين ارتفع العام الماضي بنسبة 5,6%، متخطيا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0,9%.

سجل “فيسبوك” التابع لشركة ميتا أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2,19 مليار. وحل تطبيق “انستغرام” الذي تملكه ميتا أيضا في المرتبة الثانية ب1,65 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل تيك توك الذي بلغ عدد مستخدميه 1,56 مليار.

التقرير حذر من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب الحسابات الآلية أو الأشخاص الذين يستخدمون هويات مختلفة.

وكشفت الدراسة أن الكلمة الأكثر بحثا على ويكيبيديا كانت “تشات جي بي تي”، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.

واستند التقرير إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية “كيبيوس”.

يأتي ذلك، فيما اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ للعائلات عن التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على أطفالها.

وقال مخاطباً العائلات خلال جلسة استماع للكونغرس الأميركي: “آسف على كل ما مررتم به جميعا. لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي عانت منها عائلاتكم، ولهذا السبب نستثمر كثيرا، وسنواصل بذل الجهود على مستوى الصناعة للتأكد من عدم تعرض أحد للأشياء التي عانت منها عائلاتكم”.

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