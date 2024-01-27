“أيقونة البحار”.. انطلاق أكبر سفينة سياحية في العالم برحلتها الأولى من ميامي

بدأت أكبر سفينة سياحية في العالم، السبت، رحلتها الأولى بمغادرتها ميناء ميامي بولاية فلوريدا، السفينة، المعروفة باسم “أيقونة البحار”، تتبع لشركة “رويال كاريبيان إنترناشيونال”، وتتميز بطول يبلغ حوالي 365 مترا من مقدمتها إلى مؤخرتها.

وتمتد رحلتها الأولى عبر الجزر الاستوائية جنوب فلوريدا وتستغرق 7 أيام، وشهدت حفل احتفال يوم الثلاثاء الماضي بحضور الأسطورة ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي.

رئيس ومدير شركة رويال كاريبيان، جيسون ليبرتي، وصف “أيقونة البحار” بأنها تتويج لأكثر من 50 عاما من الحلم والابتكار، معربا عن ثقته في أن السفينة ستغير مفهوم خطط السفر العائلي وتقديم تجارب عطلات رائعة لجميع الأعمار.

تقسم السفينة إلى ثمانية مناطق وتضم مجموعة من المرافق، بما في ذلك 6 منزلقات مائية، و7 حمامات سباحة، وحلبة للتزلج، ومسرحا، وأكثر من 40 مطعما.

,يمكن للسفينة استيعاب ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى 2350 فردا من أفراد الطاقم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية