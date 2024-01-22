كلبة بـ6 قوائم تصبح بـ4! (صور)

نجح الأطباء بإزالة طرفين زائدين لكلبة من نوع “سبنيلي” ولدت بـ6 قوائم، عثر عليها في مرآب متجر بقالة وسط بيمبروك في ويلز بالممكلة المتحدة.

وأطلق على الكلبة اسم “آرييل”، وهو اسم شخصية فيلم “ليتل ميرميد” لأن العضوين الزائدين يبدوان مثل زعنفة، حيث ولدت بعدة عيوب خلقية.

وأخذها ملجأ “غريناكريس” للإنقاذ، وجمع الأموال لإجراء الجراحة. وقالت فيكي بلاك، مديرة مستشفى لانغفورد البيطري “إنها بحال رائعة”، مشيرا إلى أن المستشفى لم ير من قبل كلبا بست أرجل، كما لم تجر مثل هذه العملية الجراحية من قبل.

وأوضحت بلاك: “كانت آرييل كلبة صغيرة بحال معقدة”، لم يبد أن الساقين الإضافيتين لهما نفع أو أهمية، وكانتا تتدليان جوار ذيلها، وكانت تمشي بشكل مرتبك.

وأمس السبت، سمح بخروجها إلى العشب أمام المستشفى، وكانت تتمتع بنشاط وتركض بسعادة.

المصدر: أ ب

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