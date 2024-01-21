يناير 21, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

تسبب شللاً بالأمعاء واسهال مدى الحياة.. حقن للتنحيف في أروقة القضاء

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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تسبب شللاً بالأمعاء واسهال مدى الحياة.. حقن للتنحيف في أروقة القضاء

بعد إصابتها بعاهة مستديمة، تقدّمت سيدة، لم يكشف عن هويتها، بدعوى قضائية ضد شركة “نوفو نورديسك”، المصنعة لحقن “أوزمبيك”، مطالبة بتعويض نتيجة إصابتها بإسهال مدى الحياة بعد إصابتها بشلل في المعدة.

وبحسب نص الدعوى، التي نشرت مضمونها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم اتهام الشركة الدنماركية المنتجة لعقاري «أوزمبيك» و«ويغو»، بامتناعها عن إيضاح مخاطر استخدام هذه الحقن على العبوات.

واعتبرت هذه السيدة واحدة من بين عشرات الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، بعد إصابتهم بمضاعفات صحية مدى الحياة، بعد استخدامهم للحقن التي يفترض أن تصرف للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ولكن بات العديد يستخدمها وسيلة للتنحيف السريع.

وقال المحامون، بحسب “24 AE”، إن آلافاً من الدعاوى القضائية الإضافية سيرفعها مرضى في جميع أنحاء أميركا.

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