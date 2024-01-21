عادل امام يقرر التفرغ للحياة الأسرية

قال المخرج المصري رامي إمام، إن والده الزعيم عادل إمام بصحة جيدة وبخير، وإنه قرر التفرغ للحياة الأسرية مع أولاده وأحفاده، وأنه يستمتع بحياته الأسرية في المنزل.

في سياق متصل يلعب محمد إمام نجل الزعيم بطولة فيلم “شمس الزناتى”، وهو نفس الفيلم الذي قدمه والده الزعيم عادل إمام من حوالي 32 عاما، وكان الأكثر شعبية في تاريخ السينما، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، وخطوة مهمة في مشوار الزعيم.

ويتوقع جمهور النجم محمد إمام تقديم جزء جديد من الفيلم على مستوى عال يليق بتاريخ السينما المصرية والعربية، وهو ما قاله محمد إمام أنه يعد الفيلم الأضخم في التاريخ.

وكانت أنباء قد تم تداولها خلال الفترة الماضية عن مشاركة والده الزعيم عادل إمام بصوته في أحداث فيلم “شمس الزناتي”، وهو ما نفاه مخرج العمل عمرو سلامة، وقال إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة.

“شمس الزناتي” هو بطولة كل من محمد إمام وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إخراج عمرو سلامة.

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