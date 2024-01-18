مصنوع من عظام البشر ويقتل 10 أشخاص أسبوعيا.. مخدر “زومبي” ينتشر

ظهر في الفترة الأخيرة عقار مخدر يحمل اسم “كوش” وانتشر في دول غرب أفريقيا، ويتسبب في مقتل نحو 10 أشخاص أسبوعيا، ودخول الآلاف إلى المستشفيات.

ويؤدي هذا المخدر الذي يتناوله في الغالب رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، في نوم الأشخاص أثناء المشي، أو السقوط، أو ارتطام رؤوسهم بالأسطح الصلبة، أو السير وسط حركة المرور.

وهو عبارة عن خليط من الحشيش والفنتانيل والترامادول والفورمالدهيد، ووفقًا للبعض، تمزج به عظام بشرية مطحونة، وتسيطر على صناعته وتجارته العصابات الإجرامية المحلية.

وبينما يزرع القنب (الحشيش) على نطاق واسع في سيراليون، يعتقد أن الفنتانيل يأتي من مختبرات سرية في الصين حيث يتم تصنيع الدواء بشكل غير قانوني وشحنه إلى غرب أفريقيا.

وللترامادول مصدر مماثل، وهو المختبرات غير القانونية في جميع أنحاء آسيا.

كما يوجد في هذا الخليط مادة الفورمالديهايد، التي يمكن أن تسبب الهلوسة.

أما بالنسبة للعظام البشرية المطحونة، تؤكد تقارير أخبارية أن لصوص القبور يوفرون هذه العظام.

وتختلف تأثيرات العقار المخدر وتعتمد على المستخدم ومحتوى الدواء، إذ يسبب مجموعة واسعة من التأثيرات، تشمل النشوة والاسترخاء وحالة الوعي المتغيرة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية