واتساب تطلق أداة جديدة لإنشاء ملصقات شخصية داخل التطبيق

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات خاصة بهم من الصور الشخصية ومشاركتها في المحادثات، حيث يمكن للمستخدمين الآن صنع ملصقاتهم الخاصة داخل التطبيق بسهولة.

ولإنشاء ملصق، يقوم المستخدم بالانتقال إلى صندوق الملصقات في الدردشات والضغط على أيقونة الزائد+، ثم يختار صورة من جهازه ويقوم بتحريرها باستخدام الأدوات المتاحة، يمكن تحديد العنصر المراد في الملصق وإزالة الخلفية، إضافة نصوص ورسوم تعبيرية.

وبعد الإنتهاء، يمكن إرسال الملصق في المحادثة والاحتفاظ به في مكتبة الملصقات لإعادة استخدامه لاحقا.

يجدر بالذكر أن الميزة متاحة حاليا لمستخدمي iOS 17 ومن المتوقع أن تكون متاحة لأجهزة Android في القريب العاجل.

وتقدم ميزة إنشاء الملصقات في واتساب للمستخدمين خيارات تعديل متقدمة وتقلل من الحاجة إلى تطبيقات خارجية لصنع ملصقاتهم الشخصية.

في إطار متصل، تختبر واتساب ميزة أخرى تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملصقات تلقائيا، والتي من المتوقع إطلاقها في المستقبل القريب.

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