“آيفون” ينجو من حادث طايرة

“آيفون” ينجو من حادث طائرة

عثر أحد الأشخاص على هاتف آيفون في حالة جيدة رغم سقوطه من ارتفاع 5 آلاف متر، خلال حادث طائرة بوينغ التابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز.

والهاتف المحمول الذي سقط من مقصورة طائرة “بوينغ” تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ فيها أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا)، صمد ولم يتعرض إلا لخدوش بسيطة.

وروى أحد مستخدمي الإنترنت يوم الأحد على منصة إكس أنه عثر على جهاز آيفون على جانب طريق قرب بورتلاند مع شاشة مصابة بخدوش وتظهر رسالة إلكترونية من شركة الطيران حول الأمتعة.

وكتب سيناثان بيتس “ما زال في وضع الطيران والبطارية نصف ممتلئة”، معربا عن دهشته بالعثور على جهاز “نجا من سقطة من ارتفاع خمسة آلاف متر وبقي سليما تماما”.

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