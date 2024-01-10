ماتت وسائل التواصل الاجتماعي.. يحيا سناب شات!

في مذكرة داخلية أرسلها إيفان شبيغل، مبتكر تطبيق “سناب شات” للأجهزة المحمولة، إلى موظفيه، أعلن أن وسائل التواصل الاجتماعي قد “ماتت”، مشيرا إلى تفوق شركته على المنافسين وتوقعه للهيمنة على الهواتف الذكية.

وشدد، على أن شركته وصلت إلى “نقطة انعطاف حقيقية”، وأن عام 2024 سيشهد تركيزا على زيادة نمو المستخدمين في الأسواق المتقدمة.

وأكد، على الحاجة لتركيز أكبر على نظام التشغيل iOS وتحسين استهداف الإعلانات والأداء، وفي مهاجمته للمنافسين، أشار إلى تاريخ تأسيس “سناب شات” ودوره كمنصة توفير السعادة للمراهقين، مستهدفا فيسبوك وإنستغرام بشكل خاص.

وفي نهاية المذكرة، استهدف شبيغل المنافسين في قطاع وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى مشاكل ميتا مثل محتوى استغلال الأطفال ومشكلات المنصة المتعلقة بالإشراف على المحتوى في “إكس”.

رغم تفاؤل شبيغل، عبر موظفو “سناب شات” عن إحباطهم من الطريقة التي تحدث بها مؤسسهم عن المنافسين، خاصة فيما يتعلق بميتا، معتبرين أن هناك كراهية واضحة تجاه المنافس الرئيسي.

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