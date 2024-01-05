بعد 30 عاماً من التصور القديم.. دراسة جديدة تكشف الألوان الحقيقية لكوكبي “نبتون وأورانوس”

كشفت دراسة جديدة عن الشكل الحقيقي للعملاقين الجليديين ، كوكبي “نبتون وأورانوس”، وهما قريبان كثيراً في اللون مما كان يُعتقد سابقاً، إذ كان العالم يعتقد ولأكثر من 30 عاماً أن “نبتون” هو ظل رائع للون الأزرق الداكن، ويختلف تماماً في اللون عن جاره “أورانوس”.

واستخدم فريق من جامعة أكسفورد بيانات من جهاز التصوير الطيفي التابع لتلسكوب “هابل” الفضائي، لإظهار الكواكب بألوانها الحقيقية.

وبيّنت الدراسة أن نبتون في الواقع لونه أخضر مزرق شاحب أو “سماوي” كما يقال، ويشبه أورانوس وهو أخف بكثير من اللون الأزرق العميق الذي عرف به وفق الصور التي التقطتها المركبة الفضائية (فوييجر 2).

كما توفر الصور الجديدة للدراسة أقرب تصور حتى الآن لما يمكن أن نراه بالعين المجردة للكوكب، بحسب تقرير نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

أبعد كوكبين عن نظامنا الشمسي

بدوره أوضح البروفيسور باتريك إيروين الذي قاد الدراسة، “لن يتمكن أحد منا من رؤية هذه الكواكب من مركبة فضائية تدور حولها، ومن الصعب جداً مراقبة الكواكب باستخدام التلسكوبات الأرضية، لذا فإن قلة قليلة من الناس لديهم أي فكرة عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه هذه الكواكب بالفعل”.

وللكشف عن الألوان الحقيقية، استخدم البروفيسور إيروين وزملاؤه بيانات من تلسكوب هابل الفضائي والتلسكوب الكبير جداً التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.

كذلك أتاحت البيانات المستمدة من الأدوات للفريق إعادة توازن الصور الملونة المركبة التي سجلتها كاميرا مركبة فوييجر 2، وكذلك الكاميرا واسعة النطاق 3 (WFC3) التابعة لتلسكوب هابل الفضائي.

يشار إلى أن أورانوس ونبتون، هما الكوكبان السابع والثامن في نظامنا الشمسي، وهما العملاقان الجليديان الوحيدان في النظام الشمسي الخارجي.

ويقعان على بعد أكثر من 30 مليون ميل فهما أبعد كوكبين رئيسيين معروفين في نظامنا الشمسي.

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