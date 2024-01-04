يناير 04, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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واقعة غريبة.. متهم يهاجم قاضية أمريكية وينقض عليها بحركة “مفاجئة” (فيديو)

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فى :منوعات
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واقعة غريبة.. متهم يهاجم قاضية أمريكية وينقض عليها بحركة “مفاجئة” (فيديو)

افاد مسؤولون وشهود بإن قاضية في ولاية نيفادا الأمريكية، تعرضت لهجوم، من قبل متهم، حيث قفز المتهم فوق الطاولة التي أمامها ومقعد القاضية، وانقض عليها بحركة مفاجئة.
وقال مسؤولو المحكمة إنه في مشهد عنيف تم تسجيله بالفيديو في قاعة المحكمة، سقطت قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها وأصيبت ببعض الكدمات لكنها لم تدخل المستشفى.

وأصيب ضابط في قاعة المحكمة أيضًا عندما جاء لمساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته، وفقًا للمسؤولين والشهود.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 11 صباحا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

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