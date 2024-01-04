واقعة غريبة.. متهم يهاجم قاضية أمريكية وينقض عليها بحركة “مفاجئة” (فيديو)

افاد مسؤولون وشهود بإن قاضية في ولاية نيفادا الأمريكية، تعرضت لهجوم، من قبل متهم، حيث قفز المتهم فوق الطاولة التي أمامها ومقعد القاضية، وانقض عليها بحركة مفاجئة.

وقال مسؤولو المحكمة إنه في مشهد عنيف تم تسجيله بالفيديو في قاعة المحكمة، سقطت قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها وأصيبت ببعض الكدمات لكنها لم تدخل المستشفى.

وأصيب ضابط في قاعة المحكمة أيضًا عندما جاء لمساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته، وفقًا للمسؤولين والشهود.

WATCH: Nevada Judge Mary Kay Holthus attacked during sentencing of man charged with attempted battery pic.twitter.com/K1lHsy8gAE — BNO News (@BNONews) January 3, 2024

ووقع الهجوم حوالي الساعة 11 صباحا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

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