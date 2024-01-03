ماذا يحدث إذا مضغت العلكة أكثر من 3 دقائق؟

أشارت الطبيبة الروسية يلينا مارتينوفا، إلى أن مضغ العلكة لفترات طويلة قد يسبب مشكلات صحية مختلفة، منها التهاب المعدة وتآكلها، وانحراف الأسنان وسوء الإطباق.

وأوضحت أن العلكة تحتوي على مادة مطاطية غير صالحة للأكل، وأثناء المضغ لا يتغير حجمها، ولكن تذوب المواد المضافة تدريجيا، ويبقى المطاط فقط.

تشير الطبيبة إلى خطورة العلكة التي تحتوي على السكر، حيث يمكن أن يساعد ذلك على تكاثر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، ويؤدي إلى اختلال التوازن البكتيري في الفم.

وتوصي بعدم مضغ العلكة على معدة فارغة وتحذر من مضغ كميات كبيرة من العلكة خالية من السكر، حيث يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

هذا بالإضافة إلى أن مضغ العلكة بانتظام قد يؤدي إلى زيادة الحموضة والتهاب المعدة وتآكلها، وتنصح بتفضيل العلكة التي تحتوي على الزيليتول (سكر كحولي) على المدى القصير. أيضا، تذكر أهمية تنظيف الأسنان بانتظام.

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