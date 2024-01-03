تعرف إلى 10 كنوز تم اكتشافها بـ2023.. منها تعود إلى ما قبل الميلاد

في عام 2023، قام الباحثون بالعديد من الاكتشافات الأثرية الرائعة حول العالم. تم العثور على كنوز تعود لفترات تاريخية مختلفة في مواقع متنوعة، من بينها:

1. عملات معدنية في اليابان: اكتشفت مجموعة كبيرة من العملات في مشروع بناء مصنع شمال طوكيو، تعود تواريخها إلى فترة بين 175 قبل الميلاد و1265م.

2. معبد تحت الماء في مصر: اكتشف علماء الآثار معبدا جزئيا غارقا تحت الماء قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، يحتوي على ثروة من الكنوز والمجوهرات.

3. كأس قوس قزح في ألمانيا: تم العثور على كأس قوس قزح ذهبية عمرها 2000 عام في ألمانيا، تحمل تصميما فريدا.

4. عملات معدنية في كنتاكي: اكتشف رجل في كنتاكي 700 قطعة نقدية تعود لحقبة الحرب الأهلية.

5. خاتم ذهبي في ويلز: تم العثور على خاتم ذهبي يعود للعصر البرونزي في ويلز، جنبا إلى جنب مع مشط خشبي قديم.

6. سيوف العصر البرونزي في ألمانيا: اكتشف دعاة الحفاظ على البيئة ما يقرب من 8000 قطعة نقدية وسبعة سيوف من العصر البرونزي في ألمانيا.

7. ورشة للزجاج في التشيك: اكتشف علماء الآثار ورشة زجاج قديمة تعود لحوالي 2300 عام في التشيك.

8. قلادتين ذهبيتين في إسبانيا: كشف انهيار أرضي في شمال إسبانيا عن قلادتين ذهبيتين مزخرفتين يعتقد أنها صنعت حوالي عام 500 قبل الميلاد.

9. عملات نحاسية في باكستان: اكتشف علماء الآثار مجموعة من العملات البرونزية التي يعود تاريخها إلى حوالي 2000 عام في ضريح بوذي.

10. عملات نحاسية في بولندا: اكتشف كاشف المعادن كنزا يتألف من 1000 عملة نحاسية من القرن السابع عشر في حقل مزرعة في بولندا.

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