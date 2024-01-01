بـ28 ألف دولار فقط.. “سيارة بوتين المفضلة” معروضة للبيع

إن كنت ترغب بقيادة سيارة مشابهة لمركبة الرئيس الروسي المفضلة فبات بإمكانك اقتناؤها الآن، حيث طرح معرض سيارات بريطاني للبيع سيارة من طراز “لادا نيفا” وسوّق لها على أنها “من نفس طراز سيارة بوتين المفضلة”.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن هذه السيارة معروضة للبيع مقابل 22 ألف جنيه إسترليني، وقد سارت لـ362 ميلاً (582 كيلومتراً) فقط. وكتبت الصحيفة: “أيقونة الطرق الوعرة المفضلة لدى فلاديمير بوتين معروضة للبيع.. بسعر يجعلها الأغلى من نوعها في المملكة المتحدة”.

وعلى الرغم من أن سعر هذه السيارة مرتفع نسبياً (ويعادل 28 ألف دولار أميركي)، إلا أنه يبقى أرخص من معظم سيارات الدفع الرباعي الحديثة. وبحسب إعلان البيع، فإن هذه السيارة هي “منافس قوي على لقب السيارة الرياضية متعددة الاستخدام النموذجية”.

وذكرت “ذا صن” أن هذه السيارة اشتهرت جداً عندما اشتراها بوتين في عام 2009 واستعرضها أمام الصحافيين. وتحديداً في مايو/أيار 2009، قاد بوتين سيارة من طراز Lada Niva SUV إلى مقر إقامته في سوتشي قبل اجتماعه مع رئيس وزراء تركيا.

يذكر أن مبيعات السيارات الروسية نادرة جداً في بريطانيا، خاصةً مع توقف الواردات الروسية إلى بريطانيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

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