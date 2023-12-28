قائمة بأفضل وأسوأ 10 أغانٍ عراقية أداءً خلال 2023

حصدت اغنية “عطرك” للفنان العراقي جلال الزين المرتبة الأولى بقائمة أكثر 100 اغنية “ساخنة” صدرت في العراق خلال 2023، فيما جاءت اغنية “العقارب” لنور الزين بالمرتبة 100 “الأخيرة”.

وبحسب موقع Popnable، المختص باحصائيات أداء الأغاني عالميا، فأن اغنية عطرك ل‍جلال الزين جاءت بالمرتبة الأولى والتي صدرت منذ 85 يوما، حيث حصدت 31 مليون مشاهدة حتى الان فيما جاءت اغنية العقارب ل‍نور الزين بالمرتبة الأخيرة “100” والتي صدرت منذ نحو شهر وحصلت على اكثر من مليون مشاهدة.

أدناه الترتيب لافضل عشر أغاني عراقية خلال 2023:

1- اغنية عطرك ل‍جلال الزين

2- خبر فززني، نبيل الاديب

3- بس انتي حلوة، ياسر عبدالوهاب

4- ياسلام، محمود التركي

5- فزت بيج، حسن نسيم

6- كيمر ياعرب، اسعد الفارس وحسن نسيم

7- الاعجاب واضح، محمود الغياث

8- حلوة وسمرة، ياسر عبد الوهاب

9- كورتي، طه قادر

10- يا تي مي، بلند ابراهيم

*الأغاني العشر بالمرتبة الأخيرة

91-عيد ميلادك لحيدر الغزال

92- اغنية بعدني لغيث صباح

93-احلى ملاك لسلطان العماني

94-متت ضحك لنصرت البدر

95- انت سري ل‍محمد السالم وحمزة المحمداوي

96-ماكو مثلها، مصطفى العبدالله وجعفر الغزالوزيد حبيب وعلي جاسم

97-كالوها قبلك ل‍حسن نسيم

98-ادلعي، ياسر عبد الوهاب

99-بنت قلبك، محمود التركي

100 –العقارب، نور الزين

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