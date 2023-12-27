مخاطر “الذكاء الاصطناعي”.. روبوت يهاجم مهندساً ويغرس مخالبه في جسده

رغم تحذيرات بعض الخبراء من المشاكل التي قد تواجهها برامج الذكاء الاصطناعي، إلا أنها شهدت تطورًا مذهلاً ومخيفاً هذا العام 2023.

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، في تقرير حديث لها، حدثت مفاجأة غير متوقعة من روبوت تسلا خلال عطل في مصنع “غيغا تكساس” التابع لشركة تسلا بالقرب من أوستن في الولايات المتحدة.

فقد تعرض أحد مهندسي الشركة لهجوم غريب من قبل روبوت مصمم لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم المصبوب حديثًا.

وكشف شهود من الشركة عن حالة الرعب التي تعرض لها زميلهم الموظف خلال الهجوم، حيث هاجم الروبوت المهندس وثبته، ومن ثم غرس مخالبه المعدنية في ظهر العامل وذراعه، مما تسبب في تسرب الدماء على أرضية المصنع.

وأكد تقرير الإصابة الذي يجب على تسلا تقديمه إلى السلطات بموجب القانون للحفاظ على الإعفاءات الضريبية المربحة في تكساس، أن المهندس لم يكن بحاجة إلى إجازة من العمل.

وأعربت محامية تمثل العمال المتعاقدين مع تسلا في “غيغا تكساس” عن اعتقادها استنادًا إلى محادثاتها مع العمال هناك، أن عدد الإصابات التي تعرض لها المصنع لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ.

وبالرغم من عدم ورود تقارير عن إصابات أخرى مرتبطة بالروبوتات في مصنع تسلا في تكساس خلال عامي 2021 أو 2022، إلا أن هذه الحادثة تأتي في ظل المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الروبوتات الآلية في أماكن العمل.

وتزايدت التقارير عن زيادة الإصابات الناجمة عن الروبوتات في مراكز الشحن في أمازون وفي سيارات القيادة الذاتية وغيرها، مما دفع بعض الأشخاص إلى التخوف من التطور المذهل والسريع للتكنولوجيا الجديدة.

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