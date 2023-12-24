استخراج 3 كيلوغرامات من المعادن من معدة مريض في إيران

راجع رجل يبلغ من العمر 36 سنة المستشفى العام في مدينة الأحواز بمحافظة خوزستان الإيرانية، وقال: “لا أستطيع ابتلاع الطعام ولا شرب الماء منذ يومين”، وتبين للأطباء بعد معاينته أن كمية كبيرة من القطع المعدنية موجودة في معدة الرجل.

مدير مستشفى “الإمام الخميني” في الأحواز، أحمد رضا مهتدي، أعلن لوسائل الإعلام أن رجلاً يبلغ من العمر 36 سنة أدخل المستشفى وأخبر الأطباء بأنه يعجز عن ابتلاع الطعام وحتى الماء، وبعد معاينة معدته تبين أن هناك الكثير من القطع المعدنية التي تراكمت في معدته.

وبعد الفحص، سأله الأطباء عن سبب وجود كل هذه القطع المعدنية في معدته، تبين لهم أن المريض يعاني من اضطرابات نفسية ويعشق ابتلاع المسامير والمفاتيح والقطع المعدنية الصغيرة، وأنه منذ ثلاثة أشهر ابتلع كل قطعة معدنية وقعت عليها عينه، كما أنه لم يقصر في ابتلاع الأحجار.

وقال أحمد رضا مهتدي إنه بعد إجراء عملية جراحية للمريض، تم استخراج 450 مفتاحاً ومسماراً وقطعة معدنية من بطنه والتي بلغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات، والعملية الجراحية تمت بنجاح.

وحسب مدير مستشفى الإمام الخميني في الأحواز، فإن حالة المريض مستقرة وهو خاضع للعناية الطبية الفائقة.

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