10 أطعمة غنية بالحديد تمنحك الدفء في فصل الشتاء

يوجد نوعان من الحديد الذي يحتاجه الجسم البشري، وهما حديد الهيم والحديد غير الهيم، ويختلف تأثير كل نوع على جسم الإنسان وكيفية امتصاصه.

لذا ينصح باتباع نظام غذائي متوازن يوفر الحديد الهيم والحديد غير الهيم لتجنب فقر الدم، إليك قائمة ببعض الأطعمة الغنية بالحديد:

1. لحوم حمراء: تحتوي على حديد الهيم، وهي مصدر جيد للبروتين والفيتامينات.

2. ديك الرومي: يعتبر مصدرا صحيا ولذيذا لحديد الهيم.

3. الأسماك: خاصة أنواع مثل التونة، وهي تحتوي على نسبة عالية من الحديد.

4. البقوليات: مثل العدس والفاصوليا، وهي مصادر جيدة لحديد غير الهيم.

5. بذور اليقطين: تحتوي على الحديد والعديد من المعادن الأخرى.

6. التوفو: يعتبر مصدرا جيدا للحديد والبروتين.

7. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على حديد وتعد مصدرا للفيتامينات.

8. الكينوا: تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد.

9. البروكلي والسبانخ: يعتبران مصادر للحديد والفيتامينات.

10. الفاكهة الجافة: مثل التمر والزبيب، وهي تحتوي على حديد وألياف.

يجب أن يكون التنوع في النظام الغذائي هو المفتاح، مع الاهتمام بتوازن كميات الحديد المأخوذة لتجنب المشاكل الصحية المحتملة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية