61 مليون وفاة حول العالم.. العراق بالمرتبة الـ55

61 مليون وفاة حول العالم.. العراق بالمرتبة الـ 55

سجل في عام 2023 حوالي 61 مليون حالة وفاة على مستوى العالم، حيث كان العدد الأكبر منها للذكور بلغ نحو 32.6 مليون وفاة، بينما بلغت حالات الوفاة للإناث أكثر من 28 مليون وفاة، مما يشير إلى أن 53% من الحالات كانت تتعلق بالرجال.

وفقا لبيانات “داتا بيس إيرث”، كانت الصين في المرتبة الأولى من حيث أعلى عدد من الوفيات، حيث بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 10.7 مليون شخص، تلتها الهند ب 9.3 مليون حالة وفاة، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بنحو 3 ملايين حالة وفاة.

وفي المقابل، سجل أقل عدد من الوفيات في عام 2023 في دولة الفاتيكان “الكرسي الرسولي”، حيث بلغ عدد الوفيات 10 فقط، تلتها دولة توكيلاو ب 14 حالة وفاة، ونيوي ب 27 حالة وفاة فقط.

فيما يتعلق بالعراق، جاء في المرتبة 55 على مستوى العالم من بين 237 دولة في التصنيف، وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد أكثر من 193 ألف وفاة خلال العام 2023.

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