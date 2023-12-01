9 فوائد مذهلة لأوراق الريحان.. صيدلية متكاملة

الريحان هو أحد أقدم الأعشاب المعروفة للبشرية، ويشتهر بخصائصه العلاجية والصحية القيمة في جميع أنحاء العالم.

وتشمل أنواع الريحان الريحان الحلو وريحان الليمون والريحان الإيطالي أو المجعد والريحان التايلاندي وريحان أوراق الخس.

تختلف رائحة ونكهة الريحان حسب تركيز الزيوت الطيارة الأساسية، التي تشمل السيترونيلول والجيرانيول واللينالول، والبينين والتيربينول.

بحسب ما نشره موقع New Delhi TV، تساعد أوراق الريحان في تعزيز أداء الكثير من أعضاء الجسم، بداية من الأمعاء الصحية إلى المناعة الأقوى، بالإضافة إلى ما يلي:

مفيد لعملية الهضم

وفقًا لكتاب”Healing Foods”، يمكن أن يسهل الريحان عملية الهضم المثالية. ويشير الكتاب إلى أن “الريحان يقوي الجهاز الهضمي والجهاز العصبي ويمكن أن يكون علاجا جيدا للصداع والأرق”، بفضل الأوجينول الموجود في الأوراق الذي يعمل كمضاد للالتهابات في الجهاز الهضمي. يساعد الريحان على توازن الحمض داخل الجسم ويعيد مستوى الرقم الهيدروجيني المناسب للجسم.

مضاد للالتهابات

يمكن أن يكون الريحان وخصائصه القوية المضادة للالتهابات علاجًا لمجموعة متنوعة من الأمراض والاضطرابات. تساعد الزيوت العطرية القوية، بما في ذلك الأوجينول والسيترونيلول واللينالول، على تقليل الالتهاب من خلال خصائصها المثبطة للإنزيم.

وتساعد خصائص الريحان المضادة للالتهابات في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي وحالات التهاب الأمعاء. كما يمكن أن يؤدي تناول الريحان إلى تهدئة الحمى والصداع والتهاب الحلق والبرد والسعال والأنفلونزا.

مكافحة الجذور الحرة

وفقًا لكتاب”Healing Foods”، تحتوي أوراق الريحان على مجموعة من مضادات الأكسدة الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في حماية أنسجة الجسم من أضرار الجذور الحرة، التي تسبب الإجهاد التأكسدي للجسم والمزيد من الضرر للخلايا لتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، يجب زيادة تناول مضادات الأكسدة. يحتوي الريحان على اثنين من مضادات الأكسدة المهمة القابلة للذوبان في الماء، المعروفة باسم أورينتين وفيسينيناري. تعمل مضادات الأكسدة أورينتين وفيسينيناري على تقوية جهاز المناعة وحماية البنية الخلوية والحمض النووي وتأخير آثار شيخوخة الجلد.

صحة البشرة

يساعد زيت الريحان القوي على تنظيف البشرة من الداخل، ويعد خيارًا ممتازًا لأصحاب البشرة الدهنية. كما أنه يساعد على إزالة الأوساخ والشوائب التي تسد المسام. يمكن صنع عجينة من أوراق الريحان ومعجون خشب الصندل وماء الورد، ثم توضع على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يتم الشطف بالماء البارد. وتساعد خصائص الريحان القوية المضادة للالتهابات وللميكروبات على منع تكوين حب الشباب.

الوقاية من الاكتئاب

يساعد زيت الريحان الأساسي في إدارة الاكتئاب والقلق أيضًا. ويُعتقد أن الريحان يحفز الناقلات العصبية التي تنظم الهرمونات المسؤولة عن إحداث السعادة والطاقة. يعتبر الريحان بمثابة أداة تكيف قوية أو عامل مضاد للإجهاد. تساعد خصائصه المضادة للالتهابات والمعززة للمناعة في إدارة التوتر أيضًا.

إدارة مرض السكري

يمكن أن يؤدي تناول الريحان إلى بطء إطلاق السكر في الدم، وهو أمر ضروري للغاية لمرضى داء السكري. كما تحتوي أوراق الريحان على زيت عطري يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، وهو عامل خطر دائم بين مرضى السكري.

تعزيز وظائف الكبد وطرد السموم

إن خصائص الريحان القوية للتخلص من السموم يمكن أن تفعل المعجزات لصحة الكبد. يلعب الكبد دورًا حاسمًا في عملية التمثيل الغذائي. ويمكن أن يساعد الريحان على منع تراكم الدهون في الكبد بما يحافظ على صحته.

تعزيز صحة الأمعاء

يسهم الريحان في استعادة مستويات الحموضة الطبيعية للجسم ويغذي البكتيريا الصحية داخل البكتيريا المعوية.

علاج اضطراب البطن

يُنظر إلى زيت الريحان المتطاير كعلاج تقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل البطن، من بينها عسر الهضم. يمكن أن يساعد استهلاك الريحان في تقليل الانتفاخ واحتباس الماء، ويحفز فقدان الشهية، ويعالج الارتجاع الحمضي أيضًا.

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