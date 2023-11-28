نوفمبر 28, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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“غوغل” تُحدد موعد حذف حسابات “جي ميل” القديمة.. ما السبب؟

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“غوغل” تُحدد موعد حذف حسابات “جي ميل” القديمة.. ما السبب؟

سيبدأ عملاق البحث غوغل هذا الأسبوع رحلة حذف حسابات “جي ميل” غير النشطة في خطوة يهدف من خلالها لتقليل مخاطر تعرض الحسابات المنسية للخطر لأنها غالبا ما تخضع لفحوصات أمنية أقل.
وبحسب موقع “أكسيوس” الأميركي تعد الحسابات “المهجورة” أقل عرضة بعشر مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإجراءات الأمان مثل إجراء التحقق بخطوتين.

وقالت غوغل: “بمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء بدءا من سرقة الهوية إلى نقل محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار”.

وأضافت: “اعتبارا من يوم الجمعة قد يتم حذف الحسابات، بالإضافة إلى محتواها وبياناتها، في حال لم تستخدم خلال فترة عامين”.

وقبل حذف الحساب، سترسل غوغل إشعارات إلى البريد الإلكتروني الخاص بالحساب والبريد الإلكتروني المخصص للطوارئ في حال وجوده.

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