بعد 30 عاماً من ثباته.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك

بدأ أكبر جبل جليدي في العالم في التحرك بعد أكثر من 30 عاماً من بقائه وثباته في قاع المحيط بالقارة القطبية الجنوبية.

ويبلغ سمك الجبل الجليدي، حوالي 400 متر (1312 قدمًا)، وتبلغ مساحته حوالي 4000 كيلومتر مربع (1544 ميلًا مربعًا).

وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود، بدأ الجبل الجليدي المسمى A23a، يفقد قبضته على قاع البحر كجزء من دورة النمو الطبيعي للجرف الجليدي، وبدأ في التحرك، كما يقول العالمان إيلا جيلبرت وأوليفر مارش من القارة القطبية الجنوبية، بحسب ما نقلته شبكة CNN.

وأضافوا أن A23a حصل على لقب “أكبر جبل جليدي بالعالم” عدة مرات منذ الثمانينيات، ويتم تجاوزه أحيانا بواسطة جبال جليدية أكبر ولكن أقصر عمرا، بما في ذلك A68 في عام 2017 وA76 في عام 2021.

كذلك، قال العالمان إنه على الرغم من أن هذا الجبل الجليدي قد انفصل كجزء من دورة النمو الطبيعي للجرف الجليدي، فإن تغير المناخ يؤدي إلى تغيرات في جليد القارة القطبية الجنوبية، مشيرين إلى أن القارة تفقد كميات هائلة من الجليد كل عام.

ومن المرجح أن يتجه الجبل الجليدي، الذي تحمله تيارات المحيط، شرقا، ويتحرك بمعدل خمسة كيلومترات (ثلاثة أميال) يومياً

وبحسب معهد بحوث القطبين الشمالي والجنوبي، فإن الجبل العملاق جنح منذ 30 عاما وبدأ الآن يتحرك بسرعة 150 كيلومترا في الشهر على امتداد شواطئ القارة القطبية الجنوبية.

وقال المعهد في بيانه: “يراقب الخبراء في مركز المعلومات عن الجليد والأرصاد الجوية المائية حركة أكبر جبل جليدي على الكوكب A23a، ومع بداية الشتاء في أنتاركتيكا، بدأ، بعد أكثر من 30 عاما على انفصاله عن جليد القطب الجنوبي، يتحرك بسرعة تزيد عن 150 كيلومترا في الشهر”.